Под Волгоградом рецидивист напал на таксиста и ограбил его

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, инцидент произошел тогда, когда 37-летний таксист отвез клиента-злоумышленника по адресу. По прибытии тот попросил его пройти на территорию возле его дома и подождать пока он вынесет деньги для оплаты проезда. Через несколько минут мужчина вышел с ножом и стал угрожать им таксисту, после чего похитил у него телефон, 3 тысячи рублей и потребовал отвезти его в Михайловку. Опасаясь за свою жизнь, водитель доставил его по требуемому адресу, после чего тот скрылся.