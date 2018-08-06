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16:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом рецидивист напал на таксиста и ограбил его

Полиция задержала в Михайловском районе Волгоградской области 27-летнего рецидивиста за нападение на водителя такси.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, инцидент произошел тогда, когда 37-летний таксист отвез клиента-злоумышленника по адресу. По прибытии тот попросил его пройти на территорию возле его дома и подождать пока он вынесет деньги для оплаты проезда. Через несколько минут мужчина вышел с ножом и стал угрожать им таксисту, после чего похитил у него телефон, 3 тысячи рублей и потребовал отвезти его в Михайловку. Опасаясь за свою жизнь, водитель доставил его по требуемому адресу, после чего тот скрылся.

Полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний мужчина. Похищенный им телефон удалось вернуть, а вот деньги злоумышленник успел потратить. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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