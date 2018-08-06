Под Волгоградом рецидивист напал на таксиста и ограбил его
Полиция задержала в Михайловском районе Волгоградской области 27-летнего рецидивиста за нападение на водителя такси.
Полиция задержала в Михайловском районе Волгоградской области 27-летнего рецидивиста за нападение на водителя такси.
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Полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний мужчина. Похищенный им телефон удалось вернуть, а вот деньги злоумышленник успел потратить. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.