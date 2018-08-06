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15:35 (мск), источник: Publika.md

Где чаще всего в Кишинёве происходят аварии

Наибольшее число аварий в столице происходит по вторникам, с двух до четырех часов дня. Такую статистику предоставила полиция Кишинева.

Всего за семь месяцев этого года в столице зарегистрировали 675 ДТП — на 59 меньше, чем за аналогичный период 2017-го. При этом 30 человек погибли, свыше 800 получили ранения. Почти половина всех аварий произошла с участием пешеходов.

Самым опасным столичным сектором является Рышкановка. Здесь зафиксировано наибольшее число ДТП — 152. В центре случилось 145 аварий. На Ботанике произошло 142 ДТП. В этом же секторе зарегистрировано самое большое число смертельных исходов — 13.

Самые распространенные причины аварий — в 117 случаях — превышение скорости и в 67-ми — несоблюдение дистанции. 17 аварий произошли по вине пьяных водителей.

Согласно данным столичной полиции, наибольшее число жертв в авариях за последние 10 лет было зафиксировано в 2009-ом. Тогда за 7 месяцев погиб 51 человек.

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