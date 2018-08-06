В Калининграде СК начал проверку после смерти мужчины в отделе полиции

По предварительным данным, 31-летний мужчина покончил с собой, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Молодого мужчину поместили в камеру за административное правонарушение вечером 4 августа. Вечером следующего дня полицейские обнаружили в камере его тело. Факты, указывающие на насильственный характер смерти, следователи пока не обнаружили.