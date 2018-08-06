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15:17 (мск), источник: "Российская газета"

В Калининграде СК начал проверку после смерти мужчины в отделе полиции

В Калининграде следователи проводят проверку в связи со смертью местного жителя в одном из отделов полиции.

По предварительным данным, 31-летний мужчина покончил с собой, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Молодого мужчину поместили в камеру за административное правонарушение вечером 4 августа. Вечером следующего дня полицейские обнаружили в камере его тело. Факты, указывающие на насильственный характер смерти, следователи пока не обнаружили.

В калининградском управлении МВД, по информации пресс-службы ведомства, сейчас идет служебная проверка. Если выяснится, что сотрудники отдела полиции нарушили правила содержания задержанных граждан, виновных привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, они понесут наказание, предусмотренное российским законодательством.

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