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17:00 (мск), источник: РИА Новости

В ЦАР рассказали, куда направлялись российские репортеры

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, впоследствии убитые в Центральноафриканской республике, направлялись на прииск Ndassima, который является собственностью канадской фирмы Axmin Inc и никакого отношения к России не имеет, заявил журналистам министр общественной безопасности Центральноафриканской Республики Генри Ванзет Лингусара.

Источник: РИА Новости

Ранее Центр управления расследованиями, отправивший журналистов в командировку, сообщал о том, что одним из мест, которое репортеры должны были посетить в рамках своего расследования, это золотой прииск Ndassima, который, по их данным, якобы принадлежит российской компании.

«Идея изучить эту территорию появилась из-за того, что по данным издания Africa Intelligence, в середине июля республика договорилась заниматься разработкой этого месторождения совместно с Россией. Эта информация изначально звучала неправдоподобной, поскольку прииски находятся в опасной местности, не находящейся под контролем центральных властей ЦАР», — сообщил министр.

Местные журналисты, узнав об этом, провели собственное расследование и выяснили, что рудник Ndassima является частью проекта Passendro Gold, оператором которого выступает центральноафриканская компания Aurafrique. Она является дочерним предприятием канадской Axmin Inc., зарегистрированной в Ванкувере.
Генри Ванзет Лингусара​​​​​​​
министр общественной безопасности ЦАР
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Он добавил, что лицензия на геологоразведку была выдана компании еще в июле 2010 года и пролонгирована до марта 2019 года, но, по информации министерства, работы на данный момент не ведутся.

«Фактически, там ничего не работает. Неизвестно, что предполагалось там снимать. И все это открытая информация», — добавил министр.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщил Центр управления расследованиями, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

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Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР «практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится». В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.

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Следите за развитием темы«Убийство российских журналистов в ЦАР»
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