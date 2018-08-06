Причиной подтопления домов в Прикамье стал мусор в водопропускных трубах
Прокуратура требует привести ливнёвку в порядок.
Прокуратура требует привести ливнёвку в порядок.
В Пермском крае прокуратура потребовала от собственника федеральной автодороги
Напомним, что 28 июня Прикамье оказалось в зоне грозового фронта и ливня.
По данным информисточников, в деревне Шахрово пострадало примерно 30 домов. Это практически половину деревни. В воде погибли домашние животные, погибли посевы на огородах. Дворовые постройки, огороды, техника ушли под воду почти на метр.