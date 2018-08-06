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15:55 (мск), источник: ИА REGNUM

Причиной подтопления домов в Прикамье стал мусор в водопропускных трубах

Прокуратура требует привести ливнёвку в порядок.

Источник: РИА "Новости"

В Пермском крае прокуратура потребовала от собственника федеральной автодороги Пермь-Екатеринбург — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье” Федерального дорожного агентства» привести в порядок ливнёвку на дороге, а от администрации Ключевского сельского поселения Суксунского муниципального района принять меры по обеспечению безопасности на подведомственной территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Напомним, что 28 июня Прикамье оказалось в зоне грозового фронта и ливня. Из-за сильного дождя водопропускная система не справлялась с потоками воды. Позже выяснилось, что трубы были забиты природным мусором, что спровоцировало разлив реки и способствовало подтоплению домов и придомовых территорий в населенном пункте. Затор в трубах образовали принесённые водой доски.

По данным информисточников, в деревне Шахрово пострадало примерно 30 домов. Это практически половину деревни. В воде погибли домашние животные, погибли посевы на огородах. Дворовые постройки, огороды, техника ушли под воду почти на метр.

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