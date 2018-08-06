В Бендерской крепости обнаружили человеческие останки

«Человеческие останки были найдены во время проведения строительных работ в районе гостинично-ресторанного комплекса», — пояснили в МВД.

По мнению специалистов, захоронению свыше двухсот лет. Ранее на этом месте располагалась мечеть, затем православный храм и кладбище.

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