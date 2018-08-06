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15:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Экс-главу омской налоговой Ровейна, убившего жену, оставили в СИЗО

В заключении он пробудет, как минимум, до 30 августа.

Иосиф Ровейн будет находиться под стражей до 30 августа.

Напомним, бывшего начальника налоговой службы обвиняют в убийстве жены, которое произошло в июне. После ссоры с супругой он несколько раз ударил ее ножом в грудь. Когда понял. что она мертва, пришел в полицию и во всем сознался.

Суд учел это и наличие у мужчины двух несовершеннолетних детей. Сначала Ровейна оставили под домашним арестом. Но он самовольно покинул квартиру и отправился на лечение в больницу. За нарушение предписания, ему ужесточили условия и отправили в СИЗО.

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