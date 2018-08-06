Экс-главу омской налоговой Ровейна, убившего жену, оставили в СИЗО

Иосиф Ровейн будет находиться под стражей до 30 августа.

Напомним, бывшего начальника налоговой службы обвиняют в убийстве жены, которое произошло в июне. После ссоры с супругой он несколько раз ударил ее ножом в грудь. Когда понял. что она мертва, пришел в полицию и во всем сознался.