Экс-главу омской налоговой Ровейна, убившего жену, оставили в СИЗО
В заключении он пробудет, как минимум, до 30 августа.
В заключении он пробудет, как минимум, до 30 августа.
Иосиф Ровейн будет находиться под стражей до 30 августа.
Напомним, бывшего начальника налоговой службы обвиняют в убийстве жены, которое произошло в июне. После ссоры с супругой он несколько раз ударил ее ножом в грудь. Когда понял. что она мертва, пришел в полицию и во всем сознался.
Суд учел это и наличие у мужчины двух несовершеннолетних детей. Сначала Ровейна оставили под домашним арестом. Но он самовольно покинул квартиру и отправился на лечение в больницу. За нарушение предписания, ему ужесточили условия и отправили в СИЗО.