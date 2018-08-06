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15:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

На карантине по птичьему гриппу в Татарстане находятся 24 очага инфекции

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В России в режиме карантина по гриппу А птиц находятся 78 очагов инфекции, в том числе 24 в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

Источник: ИА Татар-информ

На сегодня 15 очагов птичьего гриппа зарегистрированы в Самарской области, 12 в Чувашии, шесть в Орловской и пять в Пензенской областях, четыре в Удмуртии, по три — в Смоленской и Ростовской областях, два в Нижегородской, по одному — в Курской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в Марий Эл.

Новые очаги гриппа А птиц с 30 июля по 6 августа были обнаружены в деревне Сирекли Козловского района Чувашии, поселке Новый Медведевского района Марий Эл, деревнях Тольен и Сепож Удмуртии, а также в селе Зура Игринского района Удмуртии (сразу два очага).

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