На карантине по птичьему гриппу в Татарстане находятся 24 очага инфекции

На сегодня 15 очагов птичьего гриппа зарегистрированы в Самарской области, 12 в Чувашии, шесть в Орловской и пять в Пензенской областях, четыре в Удмуртии, по три — в Смоленской и Ростовской областях, два в Нижегородской, по одному — в Курской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в Марий Эл.