Власти области объяснили причину нового провала плитки у стадиона на Острове
Новый провал плитки на Парадной набережной возле стадиона на Острове в Калининграде образовался
Новый провал плитки на Парадной набережной возле стадиона на Острове в Калининграде образовался
«В связи с обильными осадками
Что касается проседания плитки у стадиона со стороны второй и Восточной эстакад, это зона ответственности ФГУП «Спорт-Ин», добавили в правительстве.
Напомним, в пятницу, 3 августа, стало известно, что на Парадной набережной снова образовался провал. Аналогичный случай произошел еще в апреле, после набережная на время была закрыта.
В начале 2018 года правительство области заключило с питерской компанией «Вертикаль» контракт на 21 млн рублей, по которому организация до конца 2019 года должна следить за горизонтальными подземными деформациями грунтов. При выявлении отклонений подрядчик должен быть готов оперативно разработать рекомендации для корректировки проектных решений.