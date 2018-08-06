Власти области объяснили причину нового провала плитки у стадиона на Острове

Источник: Новый Калининград

«В связи с обильными осадками из-за аварийной утечки водовыпуска ливневой канализации под Парадной набережной произошел размыв грунта с провалом плиточного покрытия», — пояснили в ведомстве. Подрядчик в лице ООО «СК Монолит» в рамках гарантийных обязательств должен восстановить разрушение плиточного покрытия в ближайшее время.

Что касается проседания плитки у стадиона со стороны второй и Восточной эстакад, это зона ответственности ФГУП «Спорт-Ин», добавили в правительстве.

Напомним, в пятницу, 3 августа, стало известно, что на Парадной набережной снова образовался провал. Аналогичный случай произошел еще в апреле, после набережная на время была закрыта.