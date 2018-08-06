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16:45 (мск), источник: Новый Калининград

Власти области объяснили причину нового провала плитки у стадиона на Острове

Новый провал плитки на Парадной набережной возле стадиона на Острове в Калининграде образовался из-за сильных дождей. Об этом в понедельник корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

Источник: Новый Калининград

«В связи с обильными осадками из-за аварийной утечки водовыпуска ливневой канализации под Парадной набережной произошел размыв грунта с провалом плиточного покрытия», — пояснили в ведомстве. Подрядчик в лице ООО «СК Монолит» в рамках гарантийных обязательств должен восстановить разрушение плиточного покрытия в ближайшее время.

Что касается проседания плитки у стадиона со стороны второй и Восточной эстакад, это зона ответственности ФГУП «Спорт-Ин», добавили в правительстве.

Напомним, в пятницу, 3 августа, стало известно, что на Парадной набережной снова образовался провал. Аналогичный случай произошел еще в апреле, после набережная на время была закрыта.

В начале 2018 года правительство области заключило с питерской компанией «Вертикаль» контракт на 21 млн рублей, по которому организация до конца 2019 года должна следить за горизонтальными подземными деформациями грунтов. При выявлении отклонений подрядчик должен быть готов оперативно разработать рекомендации для корректировки проектных решений.

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