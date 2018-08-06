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18:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области ВАЗ врезался в дерево: пострадали 5 человек

ДТП случилось в селе Средний Икорец.

Источник: AP 2018

Автомобиль ВАЗ-2121слетел с дороги и врезался в дерево в селе Средний Икорец Лискинского района в понедельник, 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 11:00 на пересечении улиц Мира и 30 лет Победы. Водитель автомобиля — 25-летний местный житель — не справился с управлением. Машина врезалась в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля и четыре его пассажира, в том числе 13-летний ребенок, получили телесные повреждения.

Сотрудники полиции организовали проверку. Данные о состоянии потерпевших уточняются.

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