Очевидцы сообщили о мощном взрыве недалеко от аэропорта в Болонье

Как отмечает местное издание Il Resto del Carlino, хлопок прозвучал на автомагистрали после ДТП с участием автовоза. Пламя распространилось на машины, которые находились в дилерских центрах.

Пользователи делятся фотографиями и видео, на которых виден столб огня и дыма. Некоторые пользователи указывают, что ЧП произошло не в аэропорту, а на трассе, где взорвался бензовоз. Газета Metro со ссылкой на полицию также отмечает, что причиной взрыва стало ДТП.

Как передает телеканал Rainews24, в результате серии взрывов есть пострадавшие, на место направлены кареты скорой помощи, пожарные машины и вертолет.