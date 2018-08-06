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15:47 (мск), источник: РИА Новости

Очевидцы сообщили о мощном взрыве недалеко от аэропорта в Болонье

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В районе итальянского аэропорта Болоньи прогремел взрыв.

Как отмечает местное издание Il Resto del Carlino, хлопок прозвучал на автомагистрали после ДТП с участием автовоза. Пламя распространилось на машины, которые находились в дилерских центрах.

Пользователи делятся фотографиями и видео, на которых виден столб огня и дыма. Некоторые пользователи указывают, что ЧП произошло не в аэропорту, а на трассе, где взорвался бензовоз. Газета Metro со ссылкой на полицию также отмечает, что причиной взрыва стало ДТП.

Как передает телеканал Rainews24, в результате серии взрывов есть пострадавшие, на место направлены кареты скорой помощи, пожарные машины и вертолет.

Движение на автомагистрали в северо-западном пригороде Болоньи заблокировано в обе стороны.

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