В Немане за выходные обнаружены тела двух утонувших

Так, в субботу тело мужчины обнаружили у железнодорожного моста в Гродно. В воде оно провело достаточно много времени. Личность погибшего устанавливается.

В воскресенье, 5 августа, поступил сигнал о происшествии на реке Неман — неподалеку от деревни Михайловка утонул человек. Водолазы ОСВОДа подняли из воды тело 45-летнего жителя Скиделя.

Еще один мужчина утонул на реке Вилия в Сморгонском районе.