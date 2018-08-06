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16:02 (мск), источник: БЕЛТА

В Немане за выходные обнаружены тела двух утонувших

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Немане за выходные обнаружены тела двух утонувших. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Так, в субботу тело мужчины обнаружили у железнодорожного моста в Гродно. В воде оно провело достаточно много времени. Личность погибшего устанавливается.

В воскресенье, 5 августа, поступил сигнал о происшествии на реке Неман — неподалеку от деревни Михайловка утонул человек. Водолазы ОСВОДа подняли из воды тело 45-летнего жителя Скиделя.

Еще один мужчина утонул на реке Вилия в Сморгонском районе.

С начала года в Гродненской области вода унесла жизни 40 человек, пятеро из них — дети. Спасатели просят соблюдать меры безопасности на воде. Стоит отдыхать лишь на тех водоемах, где оборудованы спасательные станции и посты.

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