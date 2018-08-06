В Волгограде загорелось здание аграрного университета
В Волгограде загорелся главный корпус Волгоградского государственного аграрного университета.
В Волгограде загорелся главный корпус Волгоградского государственного аграрного университета.
На месте работают пожарные расчеты 1 отряда Федеральной противопожарной службы.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Из здания университета эвакуировали персонал. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, причины предстоит выяснить специалистам.
Добавим, по свидетельству очевидцев огонь вспыхнул в кабинете ксерокопирования.