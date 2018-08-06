В Волгограде загорелось здание аграрного университета

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, около 15:00 сработала пожарная сигнализация в главном корпусе Волгоградского аграрного университета. Прибывшие к месту происшествия пожарные расчеты 1-го отряда Федеральной противопожарной службы обнаружили, что огонь вспыхнул в одном из кабинетов на четвертом этаже и частично перебрался на кровлю здания университета.