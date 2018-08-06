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16:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде загорелось здание аграрного университета

В Волгограде загорелся главный корпус Волгоградского государственного аграрного университета.

На месте работают пожарные расчеты 1 отряда Федеральной противопожарной службы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, около 15:00 сработала пожарная сигнализация в главном корпусе Волгоградского аграрного университета. Прибывшие к месту происшествия пожарные расчеты 1-го отряда Федеральной противопожарной службы обнаружили, что огонь вспыхнул в одном из кабинетов на четвертом этаже и частично перебрался на кровлю здания университета.

Из здания университета эвакуировали персонал. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, причины предстоит выяснить специалистам.

Добавим, по свидетельству очевидцев огонь вспыхнул в кабинете ксерокопирования.

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