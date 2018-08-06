Бывший зампрокурора Нижегородской области отправлен под домашний арест

Как сообщил «Ъ-Приволжье» адвокат экс-прокурора Светлана Гаврилина, ее подзащитный будет отпущен из-под стражи и помещен под домашний арест.



Напомним, Виктора Морозова обвиняют в убийстве на бытовой почве. Следствие полагает, что между ним и его соседкой произошла ссора, в ходе которой мужчина сначала избил, а затем задушил женщину. Чтобы скрыть свою причастность к преступлению, бывший прокурор решил имитировать ограбление и разбросал по первому этажу дома мебель, одежду и документы убитой.



Сам экс-прокурор свою вину полностью отрицает. Он изначально просил назначить ему на период следствия наказание, не связанное с лишением свободы или поместить под домашний арест. Обвинение против домашнего ареста не возражало, но Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал Виктора Морозова и отправил в СИЗО. Защита экс-прокурора обжаловала это решение.



