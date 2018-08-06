Бывший зампрокурора Нижегородской области отправлен под домашний арест
Нижегородский областной суд смягчил меру пресечения бывшему заместителю прокурора Нижегородской области Виктору Морозову, обвиняемому в убийстве.
Нижегородский областной суд смягчил меру пресечения бывшему заместителю прокурора Нижегородской области Виктору Морозову, обвиняемому в убийстве.
Как сообщил «Ъ-Приволжье» адвокат
Напомним, Виктора Морозова обвиняют в убийстве на бытовой почве. Следствие полагает, что между ним и его соседкой произошла ссора, в ходе которой мужчина сначала избил, а затем задушил женщину. Чтобы скрыть свою причастность к преступлению, бывший прокурор решил имитировать ограбление и разбросал по первому этажу дома мебель, одежду и документы убитой.
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