В Выборге задержан хулиган, который повредил иномарку
В Выборге задержан мужчина, который повредил капот и крышу припаркованной иномарки в минувшие выходные.
В Выборге задержан мужчина, который повредил капот и крышу припаркованной иномарки в минувшие выходные.
Как сообщили ivbg.ru в
К сотрудникам вневедомственной охраны на Рубежной улице обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный гражданин портит его авто. Сотрудники Росгвардии задержали хулигана, который помял капот и крышу автомобиля «Toyota». Сумма ущерба устанавливается.
По факту происшествия ведется проверка.