В Выборге задержан хулиган, который повредил иномарку

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе УВО по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 4 августа наряд отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Выборгскому району ЛО задержал 28-летнего мужчину, который повредил капот и крышу автомобиля «Toyota».