В Самаре пьяный водитель «Нивы» катал питбулей и бил припаркованные машины

Ночью, 6 августа, в Самаре, во дворах поселка Мехзавод пьяный бородатый мужчина катал на «Ниве» двух бойцовых питбулей и бил припаркованные автомобили, сообщает группа «Ночной патруль Самара».

Как пишет блогер Наталья Ширяева, рев мотора и звук бьющихся машин начал раздаваться в два часа ночи — по двору хаотично двигалась «Нива», врезаясь в припаркованные машины. Выбежавшие на улицу люди попытались задержать водителя, но в салоне внедорожника сидели два питбуля.

Но скрыться с места преступления дебоширу не удалось избежать. Жильцы не давали ему уехать до приезда полиции.