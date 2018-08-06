В Самаре пьяный водитель «Нивы» катал питбулей и бил припаркованные машины
Жильцы дома не дали хулигану возможности уехать до прибытия полицейских.
Жильцы дома не дали хулигану возможности уехать до прибытия полицейских.
Ночью, 6 августа, в Самаре, во дворах поселка Мехзавод пьяный бородатый мужчина катал на «Ниве» двух бойцовых питбулей и бил припаркованные автомобили, сообщает группа «Ночной патруль Самара».
Как пишет блогер Наталья Ширяева, рев мотора и звук бьющихся машин начал раздаваться в два часа ночи — по двору хаотично двигалась «Нива», врезаясь в припаркованные машины. Выбежавшие на улицу люди попытались задержать водителя, но в салоне внедорожника сидели два питбуля.
Но скрыться с места преступления дебоширу не удалось избежать. Жильцы не давали ему уехать до приезда полиции.
В итоге, пострадало примерно семь автомобилей. Все они должны получить компенсацию от страховой копании. К счастью, не пострадали люди.