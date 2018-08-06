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16:23 (мск), источник: РИА Новости

В Перми потребовали закрыть кафе из-за отравления гостей на свадьбе

ПЕРМЬ, 6 авг — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю потребовали закрыть кафе в центре Перми после отравления гостей свадебного банкета, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Источник: РИА Новости

Приглашенные на торжество в кафе друзья и родственники новобрачных начали массово жаловаться на серьезное недомогание. Спустя несколько дней один из пострадавших обратился с заявлением в Роспотребнадзор, подтвердив свои доводы медицинским заключением о перенесенной острой кишечной инфекции. К своему обращению заявитель приложил документы о выявлении норовируса у двух других участников свадебного банкета. Сразу после этого ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование причин отравления.

«По результатам обследования кафе выявлены нарушения санитарных требований к организациям общественного питания, представляющие потенциальную угрозу здоровью посетителей. Специалистами управления составлен административный протокол о временном запрете деятельности организации с 30 июля 2018 года», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пробы пищи, водопроводной и бутилированной воды в кафе, а также биологический материал от сотрудников заведения не подтвердил наличие вирусных инфекций.

По словам молодоженов, отравление на их свадьбе было массовым — в числе пострадавших оказались 24 из 42 гостей.

Для принятия решения об административной приостановке деятельности кафе материалы санитарно-эпидемиологического расследования направлены в суд Ленинского района Перми.

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