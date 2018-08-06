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16:36 (мск), источник: БЕЛТА

Хулиганы обстреляли жилой дом из пневматики в Гродно

Сотрудники гродненской милиции разыскивают неизвестных, которые обстреляли жилой дом из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

В правоохранительные органы обратился 39-летний хозяин дома. Он был в отъезде, а когда вернулся, обнаружил, что его дом стал мишенью для стрельбы из пневматического оружия. Хулиганы повредили окна и фасад дома.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК (хулиганство). Преступникам грозит до трех лет лишения свободы.

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