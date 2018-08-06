Хулиганы обстреляли жилой дом из пневматики в Гродно
Сотрудники гродненской милиции разыскивают неизвестных, которые обстреляли жилой дом из пневматического оружия. Об этом сообщает
Сотрудники гродненской милиции разыскивают неизвестных, которые обстреляли жилой дом из пневматического оружия. Об этом сообщает
В правоохранительные органы обратился 39-летний хозяин дома. Он был в отъезде, а когда вернулся, обнаружил, что его дом стал мишенью для стрельбы из пневматического оружия. Хулиганы повредили окна и фасад дома.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК (хулиганство). Преступникам грозит до трех лет лишения свободы.