В драке на АЗС петербуржец получил травму мозга и открытый перелом
Трижды за минувшие выходные бойцы Росгвардии вмешивались в автомобильные инциденты. Они задержали хулигана, драчуна и угонщиков.
Трижды за минувшие выходные бойцы Росгвардии вмешивались в автомобильные инциденты. Они задержали хулигана, драчуна и угонщиков.
Как сообщает 6 августа
Вечером того же дня во время патрулирования в Пушкине группа задержания отдела вневедомственной охраны получила вызов на Школьную улицу, 23. Там двое мужчина пытались угнать BMW-520. Госномера на машине уже поменяли и пытались вскрыть её. Злоумышленников задержали и отправили в полицию.
А хулигана ловили в субботу, 4 августа, в Выборге. К патрулировавшему наряду обратился прохожий: он пожаловался, что неизвестный мужчина из хулиганских побуждений громит его «Тойоту». Действительно, бойцы Росгвардии застали злодея на месте, поймали его и также передали полиции. У машины помяты капот и крыша, повреждено лакокрасочное покрытие. Сумма ущерба устанавливается.