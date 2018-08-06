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16:50 (мск), источник: Фонтанка

В драке на АЗС петербуржец получил травму мозга и открытый перелом

Трижды за минувшие выходные бойцы Росгвардии вмешивались в автомобильные инциденты. Они задержали хулигана, драчуна и угонщиков.

Источник: AP 2018

Как сообщает 6 августа пресс-служба УВО войск Национальной гвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром 5 августа, находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны получил сигнал о том, что на заправке на Софийской улице сработала кнопка тревожной сигнализации. Как оказалось, там подрались два автомобилиста. 31-летний так избил 59-летнего, что того госпитализировали с открытым переломом ноги, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Прибывшие на место гвардейцы задержали злоумышленника и передали сотрудникам полиции. Причины конфликта, который затем перерос в драку, устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером того же дня во время патрулирования в Пушкине группа задержания отдела вневедомственной охраны получила вызов на Школьную улицу, 23. Там двое мужчина пытались угнать BMW-520. Госномера на машине уже поменяли и пытались вскрыть её. Злоумышленников задержали и отправили в полицию.

А хулигана ловили в субботу, 4 августа, в Выборге. К патрулировавшему наряду обратился прохожий: он пожаловался, что неизвестный мужчина из хулиганских побуждений громит его «Тойоту». Действительно, бойцы Росгвардии застали злодея на месте, поймали его и также передали полиции. У машины помяты капот и крыша, повреждено лакокрасочное покрытие. Сумма ущерба устанавливается.

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