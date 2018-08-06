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17:02 (мск), источник: Югополис

На Кубани при столкновении семи автомобилей погибли два человека, трое пострадали

Авария произошла около двух часов дня недалеко от станицы Казанской.

Здесь столкнулись три грузовика и четыре легковых автомобиля.

Двое пассажиров одной из машин скончались на месте аварии, еще троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП работают полиция, МЧС и спасатели.

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