На Кубани при столкновении семи автомобилей погибли два человека, трое пострадали
Авария произошла около двух часов дня недалеко от станицы Казанской.
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Авария произошла около двух часов дня недалеко от станицы Казанской.
Здесь столкнулись три грузовика и четыре легковых автомобиля.
Двое пассажиров одной из машин скончались на месте аварии, еще троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
На месте ДТП работают полиция, МЧС и спасатели.