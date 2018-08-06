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18:02 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростов стал первым по количеству контрафактных сигарет в России

Больше всего контрафактной продукции приходит из Белоруссии и Армении.

«Был проведен мониторинг. В результате было выявлено 69 фактов нарушения законодательства в сфере оборота табачной продукции, возбуждено семь уголовных дел, изъято из оборота 183 тысячи пачек сигарет», — сообщила директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

Доля нелегальной продукции на рынке выросла на 3,1%, а доля контрафактных сигарет на Ростовском рынке увеличилась на 6%.

Только за 2017 год Ростовской таможни совместно с УФСБ России по Ростовской области удалось ликвидировать более 40 тонн нелегальных табачных изделий.

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