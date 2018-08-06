Ростов стал первым по количеству контрафактных сигарет в России

«Был проведен мониторинг. В результате было выявлено 69 фактов нарушения законодательства в сфере оборота табачной продукции, возбуждено семь уголовных дел, изъято из оборота 183 тысячи пачек сигарет», — сообщила директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

Доля нелегальной продукции на рынке выросла на 3,1%, а доля контрафактных сигарет на Ростовском рынке увеличилась на 6%.