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18:52 (мск), источник: РИА Новости

Водителя, въехавшего в переход в Петербурге, могут отправить на лечение

Суд в Санкт-Петербурге будет решать вопрос о принудительном лечении водителя автомобиля, въехавшего в феврале в пешеходный переход станции метро «Московская», сообщает городская прокуратура.

Источник: РИА Новости

Автомобиль SsangYong 21 февраля въехал в подземный переход у станции метро «Московская». В результате инцидента никто не пострадал. Водитель был задержан. По его словам, он просто хотел испытать возможности своей иномарки. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина с 1988 года по 2016 год находился под диспансерным наблюдением с диагнозом «шизофрения параноидная» в психоневрологическом диспансере. Ранее прокуратура Петербургского метрополитена направила в суд административное исковое заявление о прекращении действия права мужчины на управление транспортными средствами.

«Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении.

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