Водителя, въехавшего в переход в Петербурге, могут отправить на лечение
Суд в
Суд в
Автомобиль SsangYong 21 февраля въехал в подземный переход у станции метро «Московская». В результате инцидента никто не пострадал. Водитель был задержан. По его словам, он просто хотел испытать возможности своей иномарки. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина с 1988 года по 2016 год находился под диспансерным наблюдением с диагнозом «шизофрения параноидная» в психоневрологическом диспансере. Ранее прокуратура Петербургского метрополитена направила в суд административное исковое заявление о прекращении действия права мужчины на управление транспортными средствами.
«Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении.