Водителя, въехавшего в переход в Петербурге, могут отправить на лечение

Источник: РИА Новости

Автомобиль SsangYong 21 февраля въехал в подземный переход у станции метро «Московская». В результате инцидента никто не пострадал. Водитель был задержан. По его словам, он просто хотел испытать возможности своей иномарки. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина с 1988 года по 2016 год находился под диспансерным наблюдением с диагнозом «шизофрения параноидная» в психоневрологическом диспансере. Ранее прокуратура Петербургского метрополитена направила в суд административное исковое заявление о прекращении действия права мужчины на управление транспортными средствами.