Четверо экс-полицейских в Нижнем Новгороде отправлены в колонию строгого режима за мошенничество

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, они признаны виновными в совершении преступления по статьям 159 и 286 УК РФ (покушение на мошенничество, превышение должностных полномочий). В частности, следствием и судом установлено, что в феврале-марте прошлого года фигуранты дела решили использовать свое служебное положение для хищения денег. Они сообщили потерпевшему, который являлся подозреваемым по сопровождаемому ими уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, заведомо ложные сведения о том, что за взятку в сумме 200 тыс. рублей они обеспечат ему приговор с условным сроком.

Более того, двое подсудимых избили потерпевшего. Затем, 22 марта, в Сормовском районе после получения от потерпевшего очередной части денег фигуранты дела были задержаны. На следующий день следователями СК России в качестве подозреваемого задержан и четвертый участник преступной группы — начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков.

Ему и одному из оперуполномоченных следователь предъявил обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Еще двум оперуполномоченным отделения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ (покушение на мошенничество, превышение должностных полномочий). На настоящий момент бывшие полицейские заключены под стражу.

«Все четверо обвиняемых уволены со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника», — поясняют в СК.

Приговором суда бывшему начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков назначено наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы, его подчиненному, обвиняемому в покушении на мошенничество, назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и десять месяцев, еще двум бывшим полицейским назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, всем — с отбыванием в колонии общего режима.

Следует упомянуть, что в качестве дополнительного наказания осужденные лишены права занимать должности в правоохранительных органах.