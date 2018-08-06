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19:07 (мск), источник: НТА-Приволжье

Четверо экс-полицейских в Нижнем Новгороде отправлены в колонию строгого режима за мошенничество

Как сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области, суд признал доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора 29-летнему бывшему начальнику и трем бывшим оперуполномоченным (27, 27 и 28 лет) отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 7 УМВД России по Нижнему Новгороду.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, они признаны виновными в совершении преступления по статьям 159 и 286 УК РФ (покушение на мошенничество, превышение должностных полномочий). В частности, следствием и судом установлено, что в феврале-марте прошлого года фигуранты дела решили использовать свое служебное положение для хищения денег. Они сообщили потерпевшему, который являлся подозреваемым по сопровождаемому ими уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, заведомо ложные сведения о том, что за взятку в сумме 200 тыс. рублей они обеспечат ему приговор с условным сроком.

Более того, двое подсудимых избили потерпевшего. Затем, 22 марта, в Сормовском районе после получения от потерпевшего очередной части денег фигуранты дела были задержаны. На следующий день следователями СК России в качестве подозреваемого задержан и четвертый участник преступной группы — начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков.

Ему и одному из оперуполномоченных следователь предъявил обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Еще двум оперуполномоченным отделения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ (покушение на мошенничество, превышение должностных полномочий). На настоящий момент бывшие полицейские заключены под стражу.

«Все четверо обвиняемых уволены со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника», — поясняют в СК.

Приговором суда бывшему начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков назначено наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы, его подчиненному, обвиняемому в покушении на мошенничество, назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и десять месяцев, еще двум бывшим полицейским назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, всем — с отбыванием в колонии общего режима.

Следует упомянуть, что в качестве дополнительного наказания осужденные лишены права занимать должности в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о том, что бывший полицейский в Шатковском районе Нижегородской области арестован за вымогательство взятки в 800 тысяч рублей.

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