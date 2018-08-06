Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Индонезии
Землетрясение на западе островного государства повлекло за собою многочисленные жертвы среди населения.
Землетрясение на западе островного государства повлекло за собою многочисленные жертвы среди населения.
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Президент Беларуси направил в адрес своего индонезийского коллеги Джоко Видодо соболезнование, сообщили в
Землетрясение в западной части Индонезии привело к множественным разрушениям и большому количеству человеческих жертв.
По словам Александра Лукашенко, в Беларуси с болью и печалью восприняли новости о произошедшей трагедии.
«От имени белорусского народа и себя лично посылаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления потерпевшим», — говорится в тексте соболезновании.
По предварительной информации, в результате землетрясения на острове Ломбок погибшими числится 91 человек. В результате подземных толчков и афтершоков, которые вызвали разрушения, ранения получили более 200 индонезийцев.
Несколько тысяч местных жителей были эвакуированы в безопасные районы. Десятки человек числятся среди пропавших без вести.
Подземные толчки ощущались даже на известном курортном острове Бали. Геологи сообщили, что сила первого толчка составила 7 баллов по шкале Рихтера.
В результате власти Индонезии были вынуждены эвакуировать с небольших островов архипелага Гили больше тысячи иностранных туристов.