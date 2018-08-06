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18:19 (мск), источник: Sputnik.by

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Индонезии

Землетрясение на западе островного государства повлекло за собою многочисленные жертвы среди населения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Президент Беларуси направил в адрес своего индонезийского коллеги Джоко Видодо соболезнование, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Землетрясение в западной части Индонезии привело к множественным разрушениям и большому количеству человеческих жертв.

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По словам Александра Лукашенко, в Беларуси с болью и печалью восприняли новости о произошедшей трагедии.

«От имени белорусского народа и себя лично посылаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления потерпевшим», — говорится в тексте соболезновании.

По предварительной информации, в результате землетрясения на острове Ломбок погибшими числится 91 человек. В результате подземных толчков и афтершоков, которые вызвали разрушения, ранения получили более 200 индонезийцев.

Несколько тысяч местных жителей были эвакуированы в безопасные районы. Десятки человек числятся среди пропавших без вести.

Подземные толчки ощущались даже на известном курортном острове Бали. Геологи сообщили, что сила первого толчка составила 7 баллов по шкале Рихтера.

В результате власти Индонезии были вынуждены эвакуировать с небольших островов архипелага Гили больше тысячи иностранных туристов.

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