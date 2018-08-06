В Петербурге спортивная яхта врезалась в теплоход

Источник: AP 2018

В результате происшествия никто не пострадал, сообщили «РГ» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

На яхте находились четыре человека. Все они являются спортсменами. Яхта была арендована для подготовки к соревнованиям по парусному спорту.

В момент столкновения двухпалубный теплоход «Нефрит» перевозил пассажиров по туристическому маршруту.