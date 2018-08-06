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18:43 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге спортивная яхта врезалась в теплоход

В Петербурге следователи начали проверку обстоятельств столкновения парусной яхты и пассажирского теплохода. ЧП произошло неподалеку от Тучкова моста.

Источник: AP 2018

В результате происшествия никто не пострадал, сообщили «РГ» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

На яхте находились четыре человека. Все они являются спортсменами. Яхта была арендована для подготовки к соревнованиям по парусному спорту.

В момент столкновения двухпалубный теплоход «Нефрит» перевозил пассажиров по туристическому маршруту.

Сейчас следователи выясняют, что стало причиной столкновения. По предварительным данным, в момент происшествия на Неве дул сильный ветер.

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