В Петербурге спортивная яхта врезалась в теплоход
В Петербурге следователи начали проверку обстоятельств столкновения парусной яхты и пассажирского теплохода. ЧП произошло неподалеку от Тучкова моста.
В Петербурге следователи начали проверку обстоятельств столкновения парусной яхты и пассажирского теплохода. ЧП произошло неподалеку от Тучкова моста.
В результате происшествия никто не пострадал, сообщили «РГ» в
На яхте находились четыре человека. Все они являются спортсменами. Яхта была арендована для подготовки к соревнованиям по парусному спорту.
В момент столкновения двухпалубный теплоход «Нефрит» перевозил пассажиров по туристическому маршруту.
Сейчас следователи выясняют, что стало причиной столкновения. По предварительным данным, в момент происшествия на Неве дул сильный ветер.