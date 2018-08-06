В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ФБР задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, сообщило Генеральное консульство в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ФБР задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, сообщило Генеральное консульство в
В сообщении диппредставительства в Twitter говорится, что россиян задержали в период с 1 по 3 августа.
В дипмиссии отметили, что одного из них арестовали в Бостоне и этапировали в
Генконсульство уже послало запрос в ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным.