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19:17 (мск), источник: РИА Новости

В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ФБР задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, сообщило Генеральное консульство в Нью-Йорке.

Источник: AP 2018

В сообщении диппредставительства в Twitter говорится, что россиян задержали в период с 1 по 3 августа.

В дипмиссии отметили, что одного из них арестовали в Бостоне и этапировали в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение еще одного выясняется. Российские дипломаты заявили, что держат ситуацию на особом контроле.

Генконсульство уже послало запрос в ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным.

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