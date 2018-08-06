Мужчина ночью в Минске зарезал знакомого электрика

Источник: AP 2018

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске мужчину, который подозревается в совершении убийства 40-летнего гражданина, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

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Инцидент в белорусской столице произошел в ночь на 4 августа на улице Уручской: местный житель в 02:50 услышал крики, вышел во двор и нашел тело гражданина с ножевым ранением. Очевидец позвонил в скорую и милицию. Правоохранителям потом он рассказал, что увидел, как со двора на большой скорости уезжает неизвестный на автомобиле.

«По результатам следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к убийству мужчины задержан 40-летний знакомый погибшего», — сказала Дранькова.

Она также уточнила, что по факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство).

По словам собеседницы Sputnik, ранее и подозреваемый и его жертва уже привлекались к ответственности за наркотики, грабежи и кражи.