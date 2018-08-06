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19:39 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанцы едва не сгорели заживо в автобусе на трассе в России

Казахстанцы едва не сгорели в автобусе, следовавший из Семея в Новосибирск, сообщает КТК.

Источник: Tengrinews

ЧП произошло в Алейском районе Российской Федерации. Автобус марки «Неоплан» загорелся 5 августа в 4 утра прямо в пути. В тот момент в салоне находились 48 человек, многие спали. Люди чудом успели выбраться на улицу, но у некоторых сгорели деньги и документы. До Новосибирска пассажиры добирались на попутках и теперь намерены добиваться компенсаций. На автостанции Семея комментировать ЧП отказались, сообщив лишь, что автобус прошел предрейсовый контроль, и у инженера не возникло вопросов по его техническому состоянию. Известно, что автобус принадлежал российскому перевозчику. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют следователи.

Источник: КТК.

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