Казахстанцы едва не сгорели заживо в автобусе на трассе в России

ЧП произошло в Алейском районе Российской Федерации. Автобус марки «Неоплан» загорелся 5 августа в 4 утра прямо в пути. В тот момент в салоне находились 48 человек, многие спали. Люди чудом успели выбраться на улицу, но у некоторых сгорели деньги и документы. До Новосибирска пассажиры добирались на попутках и теперь намерены добиваться компенсаций. На автостанции Семея комментировать ЧП отказались, сообщив лишь, что автобус прошел предрейсовый контроль, и у инженера не возникло вопросов по его техническому состоянию. Известно, что автобус принадлежал российскому перевозчику. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют следователи.