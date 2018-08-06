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20:13 (мск), источник: Tengrinews

9-летний мальчик выучил таблицу умножения и угнал внедорожник в Уральске

В Уральске 9-летний мальчик угнал внедорожник и попал в аварию, сообщает «Мой город».

Источник: Tengrinews

По словам очевидцев, мальчик угнал автомобиль «Сузуки» около 18.00.

«Я приехал в гаражный кооператив в районе “Стандарта” (район “телецентра”), оставил машину возле гаражей, а сам зашел к председателю. Ключи остались внутри. Никогда такого не было, чтобы угоняли. Вышел, а машины нет», — рассказал водитель угнанного автомобиля.

Мальчик на угнанном авто по пути столкнулся с «Лада Гранта».

«Маленький пацан за рулем. Возраст лет десяти даже, наверное, нет. Я стоял, вбок мне дал, я даже разглядеть толком не успел, что за автомобиль», — рассказал владелец «Лада Гранта».

По словам отца мальчика, сын находился дома и учил таблицу умножения. Мужчина не заметил, как сын вышел на улицу и ушел. О произошедшем узнал позже. Сын рассказал отцу, что на угон его подговорил друг. А вот ездить на машине к тому же с механической коробкой передач его научил отец, у которого 32 года водительского стажа. К счастью, обошлось без жертв. На месте работают полицейские.

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