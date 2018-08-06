Лесник-егерь скончался во время тушения пожара в Жамбылской области
Пожарные, сотрудники лесхоза и добровольные пожарные формирования тушат пожар в труднодоступной горной местности. Со ссылкой на
Пожарные, сотрудники лесхоза и добровольные пожарные формирования тушат пожар в труднодоступной горной местности. Со ссылкой на
Вчера, 5-го августа 2018 года во второй половине дня в подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области поступило сообщение о загорании сухой травы. Загорание происходит в Жамбылском районе, с/о Акыртас, на трансграничной территории с Таласской областью Кыргызской Республики, в труднодоступной горной местности происходит загорание сухой травы.
В ликвидации задействованы порядка 40 пожарных и 3 ед. техники Службы пожаротушения Жамбылской области, 35 человек и 5 ед. техники лесного хозяйства, 10 человек и 2 ед. техники добровольного пожарного формирования. Акиматом