Лесник-егерь скончался во время тушения пожара в Жамбылской области

Вчера, 5-го августа 2018 года во второй половине дня в подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области поступило сообщение о загорании сухой травы. Загорание происходит в Жамбылском районе, с/о Акыртас, на трансграничной территории с Таласской областью Кыргызской Республики, в труднодоступной горной местности происходит загорание сухой травы.

В ликвидации задействованы порядка 40 пожарных и 3 ед. техники Службы пожаротушения Жамбылской области, 35 человек и 5 ед. техники лесного хозяйства, 10 человек и 2 ед. техники добровольного пожарного формирования. Акиматом р-на Т. Рыскулова Жамбылской области на место тушения доставлены продукты для огнеборцев. Имеет место несчастный случай, который произошел во время тушения природного пожара: в ходе тушения пожара упал с высоты и скончался на месте лесник-егерь Акыртюбинского лесхоза гражданин 1972 г. р. По предварительным результатам, данным по итогам облета Казлесавиаохраной, предварительная площадь пожара состовляет около 200 га на территории Республики Казахстан. При этом, на открытой местности преобладают ветры, поэтому скорость распространения огня может достигать большой скорости.