Покушения на латиноамериканских лидеров. Досье

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4 августа 2018 года в Каракасе на президента Венесуэлы Николаса Мадуро была совершена попытка покушения с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Они были приведены в действие во время выступления главы государства на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Семь сотрудников силовых структур получили ранения. Сам Мадуро не пострадал.

Попытки физического устранения латиноамериканских президентов предпринимались и ранее. Наибольшее количество покушений пережил лидер Кубинской революции Фидель Кастро — 638, в связи с чем он был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о покушениях на глав латиноамериканских государств с начала 2000-х годов.

Венесуэла

В июне 2009 года, по информации разведслужб, ультраправые группировки планировали покушение на президента Венесуэлы Уго Чавеса (1999−2013). Оно должно было быть осуществлено в ходе его визита в Сальвадор.

1 августа 2013 года министр внутренних дел Венесуэлы Мигель Родригес раскрыл информацию о подготовке покушения на жизнь президента республики Николаса Мадуро. «План состоял в том, что снайпер убивает президента, а затем производится нападение на политические и военные объекты», сообщил министр в интервью СМИ.

По его словам, содействие в разработке этого плана оказывали «радикальные правые силы» Венесуэлы во главе с кубинским контрреволюционером Луисом Посадой Каррилесом, проживающим в США (в 1976 году Каррилес был обвинен в подготовке взрыва на борту пассажирского самолета кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, совершавшего рейс из Каракаса в Гавану, в результате теракта погибли 73 человека).

Гондурас

В июле 2002 года в Гондурасе было начато расследование дела о подготовке покушения на президента этой страны Рикардо Мадуро (2002−2006). По сведениям разведслужб, оно готовилось представителями организованных преступных группировок.

Их целью было физическое устранение президента, проводившего политику, направленную на борьбу с многочисленными бандитскими группировками.

В апреле 2015 года стало известно, что в 2014 году наркомафия планировала покушение на президента Хуана Орландо Эрнандеса (2014-н.в.) в связи с мерами, принимаемыми его правительством против наркоторговли.

Убийство президента было запланировано на сентябрь 2014 года, когда он должен был прибыть на вертолете в свой родной город Грасиас. 19 марта 2017 года в подготовке покушения были признаны виновными двое гондурасцев и мексиканец.

Колумбия

Ряд покушений готовился в отношении президента Колумбии Альваро Урибе (2002−2010). В июле 2002 года стало известно, что повстанцы Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) планировали сбить вертолет, на котором избранный президент 7 августа должен был прибыть на церемонию вступления в должность. В тот же день во время инаугурационных мероприятий члены РВСК выпустили несколько снарядов по резиденции президента и зданию Конгресса.

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14 февраля 2003 года во время посещения президентом города Нейва боевики РВСК взорвали бомбу в одном из домов, погибли 15 человек. 21 апреля 2005 года повстанцы открыли огонь по аэропорту имени Бенито Саласа в Нейве, куда должен был прибыть президент. Кроме того, по данным спецслужб Колумбии, в 2007 году было предотвращено покушение на Урибе в городах Прадера и Флорида в департаменте Валье-дель-Каука, а в 2008 году — в провинции Толима.

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