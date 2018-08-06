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22:03 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура выявила изменение конструкции ливневой канализации в Сочи, где утонул ребенок

КРАСНОДАР, 6 августа. /ТАСС/ — Однако в день трагедии щита, закрывавшего отверстие над желобом, на месте не оказалось.

Участок ливневой канализации в Сочи, в которую упал и погиб ребенок, был перестроен: желоб закрывался специальным щитом, но в день трагедии оказался открыт, сообщил ТАСС в понедельник представитель прокуратуры Краснодарского края, которая организовала проверку после ЧП.
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В пятницу, 3 августа, во время сильного дождя в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но ребенка унесло течением. Спустя некоторое время тело мальчика без признаков жизни обнаружили в море. В связи с трагедий СУ СКР по региону возбудило уголовное дело. В мэрии Сочи отмечали, что решетка на ливневый коллектор не предусмотрена конструкцией, а штормовое предупреждение о ливнях объявлялось заблаговременно.

«Проводится проверка. По текущей информации, хозяин гостиницы [расположенной рядом с местом трагедии] переделал ливневку. В одном месте был обустроен желоб, над ним было отверстие, которое накрывали щитом — его можно было поднимать, чтобы вытаскивать застрявшие ветки и мусор. Щит обычно был на месте, а в момент трагедии его там не оказалось, он был в стороне», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сотрудники прокуратуры в настоящее время проверяют соблюдение требований законодательства о водоотведении и водоснабжении, а также о содержании муниципального имущества. В частности, работают с сотрудниками гостиницы и муниципального предприятия «Водосток», ответственного за содержание ливневой канализации. В прокуратуре отметили, что все обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются.

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