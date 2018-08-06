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21:51 (мск), источник: Sputnik.by

Хищение оружия в воинской части в Барановичах: виновных начали наказывать

О незаконных действиях узнал в июле командир Барановичского гарнизона — в хищениях подозреваются контрактники.

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Ряд должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности после хищения оружия в воинской части в Барановичах, сообщили в понедельник в эфире телеканала ОНТ.

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В июле командир одной из воинских частей Барановичского гарнизона выявил факт незаконных действий контрактников в отношении оружия и боеприпасов. Было возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время фигуранты дела задержаны. Проводятся следственные действия. Ряд должностных лиц уже привлечен к дисциплинарной ответственности», — сказала пресс-атташе Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик.

По ее словам, в воинской части идет проверка. В остальных частях проведена инвентаризация боеприпасов и аттестация ответственных за их хранение. Там, где это необходимо, установят металлодетекторы.

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