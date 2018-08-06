Хищение оружия в воинской части в Барановичах: виновных начали наказывать
О незаконных действиях узнал в июле командир Барановичского гарнизона — в хищениях подозреваются контрактники.
О незаконных действиях узнал в июле командир Барановичского гарнизона — в хищениях подозреваются контрактники.
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Ряд должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности после хищения оружия в воинской части в Барановичах, сообщили в понедельник в эфире телеканала ОНТ.
В июле командир одной из воинских частей Барановичского гарнизона выявил факт незаконных действий контрактников в отношении оружия и боеприпасов. Было возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время фигуранты дела задержаны. Проводятся следственные действия. Ряд должностных лиц уже привлечен к дисциплинарной ответственности», — сказала
По ее словам, в воинской части идет проверка. В остальных частях проведена инвентаризация боеприпасов и аттестация ответственных за их хранение. Там, где это необходимо, установят металлодетекторы.