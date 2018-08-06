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22:53 (мск), источник: Sputnik.md

В Пулково задержали предполагаемую торговку людьми из Молдовы

СМИ сообщают о задержании в Петербурге женщины которая предположительно занималась торговлей людьми из Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. В петербургском аэропорту Пулково задержали 45-летнюю уроженку Ирана Мазраех Амин Махне.

Женщину подозревают в похищении людей, в том числе из Молдовы, и торговле ими, сообщают российские СМИ.

Иранка числится в международном розыске, ее задержали при штатной проверке документов у миграционной стойки.

Местом жительства Махне значится Австралия. Женщину отпустили, не применив к ней меру пресечения в обмен на обязательство о явке в полицию по первому требованию.

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