В Пулково задержали предполагаемую торговку людьми из Молдовы
СМИ сообщают о задержании в Петербурге женщины которая предположительно занималась торговлей людьми из Молдовы.
СМИ сообщают о задержании в Петербурге женщины которая предположительно занималась торговлей людьми из Молдовы.
КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. В петербургском аэропорту Пулково задержали 45-летнюю уроженку Ирана Мазраех Амин Махне.
Женщину подозревают в похищении людей, в том числе из Молдовы, и торговле ими, сообщают российские СМИ.
Иранка числится в международном розыске, ее задержали при штатной проверке документов у миграционной стойки.
Местом жительства Махне значится Австралия. Женщину отпустили, не применив к ней меру пресечения в обмен на обязательство о явке в полицию по первому требованию.