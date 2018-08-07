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00:20 (мск), источник: Интерфакс

Владелец российского Forbes подал в суд на бывшего главреда журнала

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Владелец российского Forbes Александр Федотов обратился в суд с иском о защите чести и деловой репутации к бывшему главному редактору издания Николаю Ускову.

«В суде зарегистрировано исковое заявление Федотова Александра Фомича о защите чести, достоинства и деловой репутации к Ускову Николаю Феликсовичу», — сообщили «Интерфаксу» в Останкинском суде Москвы. Вопрос о принятии заявления к производству будет решен в установленный законом срок, уточнили в суде.

Суть иска пока неизвестна. Комментариями сторон «Интерфакс» в настоящее время не располагает.

Группа Artcom Media Александра Федотова приобрела издательский дом Axel Springer Russia, в который входит российский Forbes, осенью 2015 года. Николай Усков возглавлял журнал с января 2016 года по июнь 2018 года.

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