Владелец российского Forbes подал в суд на бывшего главреда журнала

«В суде зарегистрировано исковое заявление Федотова Александра Фомича о защите чести, достоинства и деловой репутации к Ускову Николаю Феликсовичу», — сообщили «Интерфаксу» в Останкинском суде Москвы. Вопрос о принятии заявления к производству будет решен в установленный законом срок, уточнили в суде.

Суть иска пока неизвестна. Комментариями сторон «Интерфакс» в настоящее время не располагает.

Группа Artcom Media Александра Федотова приобрела издательский дом Axel Springer Russia, в который входит российский Forbes, осенью 2015 года. Николай Усков возглавлял журнал с января 2016 года по июнь 2018 года.