В Москве состоится прощание с убитыми в ЦАР российскими журналистами

Источник: РИА "Новости"

Прощание с убитыми в Центральноафриканской Республике российскими журналистами Кириллом Радченко, Александром Расторгуевым и Орханом Джемалем состоится во вторник в Москве. Об этом ТАСС сообщили близкие погибших.

Как рассказали близкие Кирилла Радченко, прощание с ним начнется в 11:00 в морге по адресу Тарный проезд, дом 3. Похороны также состоятся во вторник. Собеседник передал пожелание родственников провести церемонию прощания в закрытом режиме.

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Подруга убитого режиссера Расторгуева, киносценарист Сусанна Баранжиева, сообщила ТАСС, что Александр будет похоронен на Троекуровском кладбище. Прощание состоится во вторник в 16:30 в ритуальном зале кладбища.

Друг убитого журналиста Джемаля Максим Шевченко сообщил ТАСС, что Джаназа (мусульманская погребальная молитва — прим. ТАСС) состоится 7 августа в Московской соборной мечети в 13:00, похороны журналиста пройдут в тот же день в мусульманском секторе Хованского кладбища. Эту информацию подтвердила и бывшая жена журналиста Ирина Гордиенко.

«Друзья, похороны Орхана Джемаля состоятся завтра, 7 августа, на Хованском кладбище, западная часть. В 13:00 начнется панихида и церемония прощания в Соборной мечети на проспекте Мира, в 15:00 — церемония на кладбище. Гражданские поминки состоятся на следующий день, в среду, 8 августа, в Большом банкетном зале Дома Журналиста на Никитском бульваре в 17:00», — написала Гордиенко накануне в Facebook.

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О гибели журналистов

Посольство России в ЦАР 31 июля сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны. В МИД РФ позднее проинформировали, что при убитых найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они оформляли свой въезд как туристический и приехали в Центральноафриканскую Республику для работы над документальным фильмом.

Тела погибших были доставлены в Москву 5 августа. Следственный комитет России, ранее возбудивший дело по факту убийства журналистов, провел судебно-медицинские экспертизы тел.