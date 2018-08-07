В Москве состоится прощание с убитыми в ЦАР российскими журналистами
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/ — Тела погибших были доставлены на родину 5 августа.
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/ — Тела погибших были доставлены на родину 5 августа.
Прощание с убитыми в Центральноафриканской Республике российскими журналистами Кириллом Радченко, Александром Расторгуевым и Орханом Джемалем состоится во вторник в Москве. Об этом ТАСС сообщили близкие погибших.
Подруга убитого режиссера Расторгуева, киносценарист Сусанна Баранжиева, сообщила ТАСС, что Александр будет похоронен на Троекуровском кладбище. Прощание состоится во вторник в 16:30 в ритуальном зале кладбища.
Друг убитого журналиста Джемаля Максим Шевченко сообщил ТАСС, что Джаназа (мусульманская погребальная молитва — прим. ТАСС) состоится 7 августа в Московской соборной мечети в 13:00, похороны журналиста пройдут в тот же день в мусульманском секторе Хованского кладбища. Эту информацию подтвердила и бывшая жена журналиста Ирина Гордиенко.
«Друзья, похороны Орхана Джемаля состоятся завтра, 7 августа, на Хованском кладбище, западная часть. В 13:00 начнется панихида и церемония прощания в Соборной мечети на проспекте Мира, в 15:00 — церемония на кладбище. Гражданские поминки состоятся на следующий день, в среду, 8 августа, в Большом банкетном зале Дома Журналиста на Никитском бульваре в 17:00», — написала Гордиенко накануне в Facebook.
Посольство России в ЦАР 31 июля сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны. В МИД РФ позднее проинформировали, что при убитых найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они оформляли свой въезд как туристический и приехали в Центральноафриканскую Республику для работы над документальным фильмом.
Тела погибших были доставлены в Москву 5 августа. Следственный комитет России, ранее возбудивший дело по факту убийства журналистов, провел