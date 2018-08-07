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04:30 (мск), источник: РИА Новости

Посольство России потребовало от США разъяснений после задержания россиян

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Посольство РФ в США внимательно следит за развитием ситуации вокруг задержания ФБР российских граждан и обратилось в госдепартамент за разъяснениями, говорится в заявлении пресс-службы посольства.

«Обратились в госдепартамент за разъяснениями по данному факту. Запросили информацию о местонахождении арестованных. Работаем над установлением прямой связи с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав. При необходимости окажем им консульскую помощь», — сказано в сообщении.

Ранее минюст США в ответ на просьбу РИА Новости уточнить имена задержанных россиян сообщил, что по делу о крупном мошенничестве задержаны пять человек: Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.

В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых семь россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей.

По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семь граждан России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции.

Обвинительное заключение предполагает, что обвиняемые размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими были созданы ряд подставных фирм. Ущерб потребителям составил около 4,5 миллиона долларов США.

Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы — а также сговор с целью отмывания денег, за что каждый может быть осужден на 20 лет.

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