Крупный пожар в Жамбылской области: погиб один человек в ходе тушения

По информации комитета, 5 августа во второй половине дня произошло возгорание сухой травы в Жамбылском районе, с/о Акыртас, на трансграничной территории с Таласской областью Кыргызстаном. Во время тушения пожара погиб один лесник-егерь. Мужчина упал с высоты и разбился.