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07:17 (мск), источник: Nur.kz

Крупный пожар в Жамбылской области: погиб один человек в ходе тушения

В Жамбылской области уже более суток пожарные, спасатели, сотрудники лесхоза и добровольцы борются с крупным пожаром. Об этом сообщили в КЧС МВД РК, передает NUR.KZ.

По информации комитета, 5 августа во второй половине дня произошло возгорание сухой травы в Жамбылском районе, с/о Акыртас, на трансграничной территории с Таласской областью Кыргызстаном. Во время тушения пожара погиб один лесник-егерь. Мужчина упал с высоты и разбился.

В ликвидации задействованы порядка 40 пожарных и 3 единицы техники Службы пожаротушения Жамбылской области, 35 человек и 5 единиц техники лесного хозяйства, 10 человек и 2 единицы техники добровольного пожарного формирования. Предположительно, предварительная площадь пожара составляет около 200 гектар.

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