Крупный пожар в Жамбылской области: погиб один человек в ходе тушения
В Жамбылской области уже более суток пожарные, спасатели, сотрудники лесхоза и добровольцы борются с крупным пожаром. Об этом сообщили в КЧС МВД РК, передает NUR.KZ.
В Жамбылской области уже более суток пожарные, спасатели, сотрудники лесхоза и добровольцы борются с крупным пожаром. Об этом сообщили в КЧС МВД РК, передает NUR.KZ.
По информации комитета, 5 августа во второй половине дня произошло возгорание сухой травы в Жамбылском районе, с/о Акыртас, на трансграничной территории с Таласской областью Кыргызстаном. Во время тушения пожара погиб один
В ликвидации задействованы порядка 40 пожарных и 3 единицы техники Службы пожаротушения Жамбылской области, 35 человек и 5 единиц техники лесного хозяйства, 10 человек и 2 единицы техники добровольного пожарного формирования. Предположительно, предварительная площадь пожара составляет около 200 гектар.