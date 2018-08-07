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03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Юный преступник сбежал из колонии в Приморье

Осужденный совершил побег с участка колонии-поселения ИК-20 в Приморье, сообщили DEITA. RU в ГУФСИН региона.

Осужденный Мехтиев Олег Игоревич, отбывающий наказание на участке колонии-поселения при ИК-20, расположенной в поселке Заводской, оставил исправительное учреждение 6 августа.

Органы просят граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам правоохранительных органов по его поиску и оказать содействие в установлении местонахождения Мехтиева О. И.

Приметы: рост 167 см, худощавое телосложение, темные волосы, овальное лицо, карие глаза, большие оттопыренные уши.

Особые приметы: татуировки в виде перстней на пальцах левой руки, готический узор в области плечевого сустава правой руки.

Был одет: серо-бежевая майка, черные брюки, кеды.

В настоящее время проводятся разыскные мероприятия.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Мехтиева О. И, убедительная просьба сообщить в отдел розыска ГУФСИН России по Приморскому краю по телефонам: 8 (423) 2305−327, 2305−447, дежурная часть 8 (423) 2305−311 или в ближайшее отделение полиции.

Михаил Грач.

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