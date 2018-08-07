Юный преступник сбежал из колонии в Приморье
Осужденный совершил побег с участка
Осужденный совершил побег с участка
Осужденный Мехтиев Олег Игоревич, отбывающий наказание на участке
Органы просят граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам правоохранительных органов по его поиску и оказать содействие в установлении местонахождения Мехтиева О. И.
Приметы: рост 167 см, худощавое телосложение, темные волосы, овальное лицо, карие глаза, большие оттопыренные уши.
Был одет:
В настоящее время проводятся разыскные мероприятия.
Если вы располагаете
Михаил Грач.