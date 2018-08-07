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04:35 (мск), источник: АиФ Иркутск

Медведь задрал мужчину в Усть-Кутском районе

Сейчас хищника выслеживают охотники.

Медведь напал на 64-летнего мужчину в десяти километрах от поселка Ния Усть-Кутского района. Трагедия произошла 3 августа, сообщает портал «Усть-Кут 24».

Предварительно удалось выяснить, что мужчина ранил медведя, но не смог убить. Тогда зверь набросился на него и нанес множество ранений головы и тела, задев при этом артерии. Охотнику удалось убежать и укрыться в своем автомобиле «Нива», где он истек кровью и умер. Нашли его односельчане только через два дня.

Сейчас медведя, напавшего на мужчину, выслеживают охотники. Когда зверя найдут, его убьют. Следственный комитет по Усть-Кутскому району начал доследственную проверку.

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