Медведь задрал мужчину в Усть-Кутском районе
Сейчас хищника выслеживают охотники.
Сейчас хищника выслеживают охотники.
Медведь напал на 64-летнего мужчину в десяти километрах от поселка Ния
Предварительно удалось выяснить, что мужчина ранил медведя, но не смог убить. Тогда зверь набросился на него и нанес множество ранений головы и тела, задев при этом артерии. Охотнику удалось убежать и укрыться в своем автомобиле «Нива», где он истек кровью и умер. Нашли его односельчане только через два дня.
Сейчас медведя, напавшего на мужчину, выслеживают охотники. Когда зверя найдут, его убьют. Следственный комитет по