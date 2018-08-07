Медведь задрал мужчину в Усть-Кутском районе

Предварительно удалось выяснить, что мужчина ранил медведя, но не смог убить. Тогда зверь набросился на него и нанес множество ранений головы и тела, задев при этом артерии. Охотнику удалось убежать и укрыться в своем автомобиле «Нива», где он истек кровью и умер. Нашли его односельчане только через два дня.