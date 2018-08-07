Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Поклонники заподозрили, что Лера Кудрявцева родила второго ребенка
В Египте откопали нового Сфинкса
«Аристократка»: Блёданс примерила широкополую шляпу
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
«Аристократка»: Блёданс примерила широкополую шляпу
Саша Стриженова кардинально сменила прическу и похудела
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
06:11 (мск), источник: Вести - Красноярск

Постоялиц кризисного центра терроризирует агрессивный мужчина

Круглые сутки вынуждены держать оборону. В Красноярске в одном из кризисных центров одинокие женщины с маленькими детьми чуть ли не каждую ночь выдерживают осаду. Муж одной из постоялиц таким образом пытается вернуть жену домой. Дети напуганы.

В Красноярск Елена Александрова приехала из Хакасии с двумя детьми. По словам женщины, муж бил её так, что иногда она не могла встать с постели. Про кризисный центр узнала из интернета. Здесь её приютили, но муж узнал адрес, теперь он тоже переехал в Красноярск и чуть ли не каждую ночь выбивает двери и стучит в окна.

«Пришёл под предлогом, чтобы я вынесла стакан воды, я открыла дверь, чтобы не разбудить детей, это был час ночи. Он забежал в комнату и начал меня избивать», — рассказывает мать двоих детей Елена Александрова

Кризисный центр находится в обычном жилом доме. На окнах решётки, железная дверь, внутри только женщины и маленькие дети до трёх лет. Сейчас они не выходят даже на прогулку — боятся.

Последние полгода они живут на деньги, которые им перечисляют красноярцы из жалости. Дочке 10 месяцев, сыну 5 лет, дети едва научились спать, не вздрагивая. После очередного скандала вызвали полицию. Дебошира забрали, но через пару часов он снова тарабанил в дверь.

Во время загрузки произошла ошибка.



«Мужчину привлекли к административной ответственности. Санкция статьи предусматривает денежный штраф. Если будет повторное обращение в органы внутренних дел, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы арестовать мужчину через суд», — сообщила руководитель пресс-службы полиции Красноярска Екатерина Росицкая.

Руководители кризисного центра снова и снова взывают к милосердию, в полиции намерены провести дополнительную проверку, сведения передадут в социальную службу.

Евгения ПЛОТНИКОВА.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
Медведев: Россия готова выстраивать отношения с Грузией
Россияне перестают терпеть сокращение зарплаты ради работы
Чем известен американский остров, который когда-то был русским
На популярном египетском курорте акула убила туриста
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
В Калуге на заводе Volkswagen объявили итальянскую забастовку
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Спорт
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»? В 2018 году железнодорожники забили в чемпионате России меньше мячей, чем сыграли матчей
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 способов
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь