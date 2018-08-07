Постоялиц кризисного центра терроризирует агрессивный мужчина

В Красноярск Елена Александрова приехала из Хакасии с двумя детьми. По словам женщины, муж бил её так, что иногда она не могла встать с постели. Про кризисный центр узнала из интернета. Здесь её приютили, но муж узнал адрес, теперь он тоже переехал в Красноярск и чуть ли не каждую ночь выбивает двери и стучит в окна.



«Пришёл под предлогом, чтобы я вынесла стакан воды, я открыла дверь, чтобы не разбудить детей, это был час ночи. Он забежал в комнату и начал меня избивать», — рассказывает мать двоих детей Елена Александрова



Кризисный центр находится в обычном жилом доме. На окнах решётки, железная дверь, внутри только женщины и маленькие дети до трёх лет. Сейчас они не выходят даже на прогулку — боятся.



Последние полгода они живут на деньги, которые им перечисляют красноярцы из жалости. Дочке 10 месяцев, сыну 5 лет, дети едва научились спать, не вздрагивая. После очередного скандала вызвали полицию. Дебошира забрали, но через пару часов он снова тарабанил в дверь.