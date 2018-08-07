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07:42 (мск), источник: Tengrinews

Больше половины краж в Казахстане не раскрываются

По данным Министерства внутренних дел, в 2017 году раскрыли 45 процентов краж, 55 процентов грабежей, передает Tengrinews.kz.

В МВД отмечают, что по итогам первого полугодия 2018 года количество преступлений в общественных местах по республике снизилось на 12,7 процента. Число преступлений на улицах снизилось на 13,8 процента. По горячим следам раскрыто свыше 18 тысяч преступлений, в том числе краж чужого имущества — 6 389, разбойных нападений — 60, убийств — 89 и пресечено свыше 227 тысяч нарушений общественного порядка.

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«В целях усиления обеспечения охраны общественного порядка и безопасности продолжается увеличение сети камер видеонаблюдения. Системы видеонаблюдения устанавливаются с учетом криминогенной обстановки на территории областных и районных центров, а также крупных населенных пунктов. На 1 июля этого года количество камер видеонаблюдения составляет 5 903 единицы, подключенных к ЦОУ. С помощью камер видеонаблюдения раскрыто свыше 1,5 тысячи преступлений и выявлено более 211 тысяч правонарушений», — говорится в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.

Несмотря на эти показатели, официальная статистика приводит низкую раскрываемость краж и грабежей в работе полиции. К примеру, в 2017 году в Казахстане было совершено 192 тысячи краж, из них только 45 процентов раскрыто. В 2018 году за 6 месяцев уже совершили более 88 тысяч краж, раскрыли 48,3 процента.

В прошлом году в стране было совершено 9 450 грабежей, 55 процентов из них было раскрыто. Зато число ДТП уменьшилось на 5,4 процента. Количество раненных в них людей уменьшилось на 6,5 процента. Однако увеличилось число погибших при ДТП на 6,2 процента.

Также в МВД сообщили, что для обеспечения порядка на улицах населенных пунктов в Казахстане разработано свыше 13 тысяч маршрутов патрулирования. Из них более 10 тысяч пеших и 2 тысячи автомобильных, порядка 200 конных, а также 300 полицейских будок.

В 2017 году зарегистрировано: 935 убийств, раскрываемость — 91,3 процента; 680 разбоев, раскрываемость — 79,5 процента; 9 450 грабежей, раскрываемость — 55,6 процента; 192 913 краж, раскрываемость — 45 процентов. За 6 месяцев 2018 года: 520 убийств, раскрываемость — 91,1 процента; 313 разбоев, раскрываемость — 84,7 процента; 3 995 грабежей, раскрываемость — 65,9 процента; 88 040 краж, раскрываемость — 48,3 процента.

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