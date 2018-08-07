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08:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Экс-начальника бердской полиции и его дочь отдадут под суд

Бывший полицейский и его дочь обманом получили элитную землю в Бердске, сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

Экс-начальника бердской полиции и его дочь отдадут под суд. По версии следствия, обвиняемые обманом получили элитную землю в Бердске, выкупив ее по льготной цене. Участок на аукционе выиграла дочь бывшего стража порядка. Женщина должна была ежеквартально платить аренду в размере 1,1 млн рублей.

«Не желая платить, экс-полицейский и его дочь построили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, зарегистрировав его под видом объекта недвижимости», — рассказали в ведомстве.

Благодаря поддельным документам дочь экс-начальника бердской полиции выкупила участок по льготной цене 10 497 рублей. Хотя рыночная стоимость участка в разы больше — 2,1 млн рублей.


«Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2 200 000 рублей», — добавили в прокуратуре.

Отметим, сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом. Дело передано в Бердский городской суд, мошенникам грозит до 10 лет.

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