Экс-начальника бердской полиции и его дочь отдадут под суд. По версии следствия, обвиняемые обманом получили элитную землю в Бердске, выкупив ее по льготной цене. Участок на аукционе выиграла дочь бывшего стража порядка. Женщина должна была ежеквартально платить аренду в размере 1,1 млн рублей.



«Не желая платить, экс-полицейский и его дочь построили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, зарегистрировав его под видом объекта недвижимости», — рассказали в ведомстве.



Благодаря поддельным документам дочь экс-начальника бердской полиции выкупила участок по льготной цене 10 497 рублей. Хотя рыночная стоимость участка в разы больше — 2,1 млн рублей.