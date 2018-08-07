Экс-начальника бердской полиции и его дочь отдадут под суд
Бывший полицейский и его дочь обманом получили элитную землю в Бердске, сообщает
Бывший полицейский и его дочь обманом получили элитную землю в Бердске, сообщает
«Не желая платить,
«Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2 200 000 рублей», — добавили в прокуратуре.
Отметим, сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом. Дело передано в Бердский городской суд, мошенникам грозит до 10 лет.