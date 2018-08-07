Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Недовольный Путин высказался о пенсионной реформе в России
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
СМИ узнали имя новорожденной дочери Тарасова и Костенко
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
20-летняя Эль Фаннинг встречается с 32-летним актером
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
Молодая помощница Петросяна беременна - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Мать убивших отца сестер сделала громкое заявление - СМИ
Выплыло прошлое Хачатуряна, убитого дочерьми
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Бондарчук купил квартиру напротив Кремля
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16Лесные пожары в Греции
11:29 (мск), источник: BFM.ru

Жалобы на Хачатуряна. Могла ли полиция предотвратить трагедию?

Что известно об обращениях по поводу противоправных действиях Михаила Хачатуряна, которого убили собственные дочери? Как рассказала Business FM одна из его соседок, «все знали, что никто его не наказывает, поэтому, может быть, он так себя и вел».

Источник: Агентство «Москва»

Полиция не нашла в своей базе жалобы на Михаила Хачатуряна. Ранее о том, что на москвича жаловались его соседи, рассказали СМИ со ссылками на жителей. Хачатурян погиб от рук трех дочерей, дело приобрело широкий резонанс.

Новость
Три сестры признались в убийстве отца. Что известно об этом деле?

Как свидетельствовали журналисты, после трагедии двор в Алтуфьеве напоминал улей. Жители вышли на улицу и рассказывали друг другу и СМИ истории о Михаиле Хачатуряне. Постоянные крики из квартиры, угрозы соседям, в том числе с оружием, рукоприкладство. Якобы обращались в полицию, но реакции не было.

Мать его детей тоже рассказывала, что обращалась в МВД из-за насилия, но безрезультатно. А вот что «Вестям» анонимно рассказал один из жителей дома:

«Никаких вопросов у ментов не было. У него то ли двоюродный брат, то ли дядя то ли в прокуратуре, то ли в МВД, завязки нехилые».

Сообщений и заявлений о противоправных деяниях указанного гражданина не поступало — это официальный ответ столичного главка. К слову, другие жители в интервью «Москве 24» тоже отметили, что заявлений не было:

— Были какие-нибудь конфликты с ним во дворе?

— Было, не один раз. Давно избил женщину с мужчиной. Женщинам он угрожал. Блокировал машины. При всем при том ни одного заявления в отделении милиции нет.

Когда происходят такие трагедии, один из первых вопросов — можно ли было предотвратить? Сейчас подруги трех сестер рассказывают, что девушки боялись куда-то пожаловаться сами.

Зато директор их школы Сергей Корышев сообщил ТАСС, что учителя обращались и в органы опеки, и в комиссию по делам несовершеннолетних.

Это не полиция, но если бы стало известно о фактах насилия, то они обязаны уведомить МВД. Впрочем, ситуацию еще хорошо иллюстрирует то, что Business FM рассказала одна из соседок Иза Тария:

«Нашей старшей по подъезду он угрожал, она тоже все это сказала, все записывали. Угрожал пистолетом за то, что она ему сделала замечание. Обращалась в милицию, вызвала скорую — ей стало плохо. Мы даже нашли ответ — прислали из милиции — что недостаточно улик, чтобы возбудить уголовное дело против него. И все. Они все знали, что никто его не наказывает, поэтому, может быть, он так себя и вел».

Если такой письменный ответ действительно был, значит, следы в базе МВД должны были остаться. А вот устные обращения действительно могли остаться лишь словами. Если же заявления были, то по процедуре у заявителя должно остаться подтверждение, говорит адвокат Сурен Аванесян.

Если граждане обращались с заявлениями, их заявления обязательно должны были зарегистрироваться, они должны были получить номер, и этот номер должен был у них сохраниться. Если он есть и сотрудники полиции отрицают подачу заявления, это основание для очень серьезной проверки.
Сурен Аванесян
Адвокат

Недавно в Серпухове мужчина убил пятилетнюю девочку. Тогда сразу вспомнили: на него уже жаловались в полицию на то, что он приставал к детям. Но участковый не стал проводить проверку, чтобы не портить показатели, сообщил Следственный комитет. Будущий преступник почувствовал безнаказанность. Сейчас против участкового возбудили дело.

В деле Хачатуряна роль полиции не столь однозначна: следов насилия на девушках никто никогда не видел, да и статья декриминализована. Угроза оружием — это слово против слова. Обычно люди после этого разбираются сами. Так и случилось.

Жертвы насилия или хладнокровные убийцы: новые подробности в деле трех сестер
Во время загрузки произошла ошибка.
6 августа© Ньюстюб
Все новости региона
"Почти трофей": что говорят иностранные болельщики о русских девушках
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Похожее на Голлума существо сняли на видео в канадском лесу
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Как естественный отбор беспощадно уродует животных
Россияне перестают терпеть сокращение зарплаты ради работы
Зарплата в России вырастет на 4-6 процентов
Россияне смогут забирать посылки и письма без паспорта
Спорт
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»? В 2018 году железнодорожники забили в чемпионате России меньше мячей, чем сыграли матчей
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Какие автомобили покупают россияне (и сколько они стоят) Итоги июля показали, что авторынок по-прежнему растет. И отличными темпами. Какие же машины покупают чаще всего?
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 способов
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
Лолита жалеет о предстоящей разлуке с дочкой Ева стала студенткой.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь