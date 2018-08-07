Тела погибших при крушении вертолёта Ми-8 доставили в Красноярск

В настоящее время известны места проживания всех родственников погибших, с ними ведут работу представители профильных министерств. В Красноярске готовы при необходимости организовать встречу, размещение и сопровождение родственников. Все службы находятся в полной готовности для оказания им медицинской, психологической и иной помощи. Специалистам предстоит сложная работа по идентификации тел. У всех родных погибших уже взяты образцы ДНК.