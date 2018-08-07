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06:32 (мск), источник: АиФ Красноярск

Тела погибших при крушении вертолёта Ми-8 доставили в Красноярск

Теперь предстоит сложная работа по идентификации тел.

Источник: Reuters

В Красноярск доставили тела погибших в крушении вертолёта Ми-8. С родными погибших работают психологи.

В настоящее время известны места проживания всех родственников погибших, с ними ведут работу представители профильных министерств. В Красноярске готовы при необходимости организовать встречу, размещение и сопровождение родственников. Все службы находятся в полной готовности для оказания им медицинской, психологической и иной помощи. Специалистам предстоит сложная работа по идентификации тел. У всех родных погибших уже взяты образцы ДНК.

Напомним, ЧП произошло утром 4 августа в 180 км от города Игарки. В результате крушения вертолёта Ми-8 погибли три члена экипажа и 15 пассажиров — работников «РН-Ванкор» и подрядных организаций. Отметим, что «РН-Ванкорнефть» уже начала первые выплаты материальной помощи, 7 августа планируется начать выплачивать страховые возмещения.

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