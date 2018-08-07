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07:46 (мск), источник: Newtimes.kz

В Кокшетау по камерам видеонаблюдения поймали автовора

В Кокшетау с помощью камер видеонаблюдения полицейские задержали вора, укравшего зеркала автомашины Volkswagen Passat для реализации, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолиснкой области.

6 августа текущего года дежурный инспектор видео наблюдения ЦОУ УВД Кокшетау в ходе проверке улиц через камеры наблюдения, заметил мужчину, который оглядываясь по сторонам, быстрыми шагами в час ночи шел по улице областного центра, держа в руках что-то подозрительное. Сразу же, в данный квадрат был направлен экипаж БДПП МПС УВД Кокшетау.

При проверке у данного гражданина оказались два АКБ-60 (автозеркала) и автомагнитолла. Как выяснилось позже данные предметы автовор, похитил с автомашины Volkswagen Passat, припаркованной в одном из дворов.

Лишь спустя некоторое время в дежурную часть УВД Кокшетау обратился владелец вышеуказанной автомашины с заявлением о совершенной кражи автозеркал и автомагнитолы.

Сумма ущерба составило 100 тыс тенге. По данному факту возбуждено досудебное производство по статье УК РК «Кража».

С начала текущего года с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 72 преступлений. На спецлинию «102» поступило 79688 сообщений различного характера.

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