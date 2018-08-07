В Кокшетау по камерам видеонаблюдения поймали автовора

6 августа текущего года дежурный инспектор видео наблюдения ЦОУ УВД Кокшетау в ходе проверке улиц через камеры наблюдения, заметил мужчину, который оглядываясь по сторонам, быстрыми шагами в час ночи шел по улице областного центра, держа в руках что-то подозрительное. Сразу же, в данный квадрат был направлен экипаж БДПП МПС УВД Кокшетау.

При проверке у данного гражданина оказались два АКБ-60 (автозеркала) и автомагнитолла. Как выяснилось позже данные предметы автовор, похитил с автомашины Volkswagen Passat, припаркованной в одном из дворов.

Лишь спустя некоторое время в дежурную часть УВД Кокшетау обратился владелец вышеуказанной автомашины с заявлением о совершенной кражи автозеркал и автомагнитолы.

Сумма ущерба составило 100 тыс тенге. По данному факту возбуждено досудебное производство по статье УК РК «Кража».