В Кокшетау по камерам видеонаблюдения поймали автовора
В Кокшетау с помощью камер видеонаблюдения полицейские задержали вора, укравшего зеркала автомашины Volkswagen Passat для реализации, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В Кокшетау с помощью камер видеонаблюдения полицейские задержали вора, укравшего зеркала автомашины Volkswagen Passat для реализации, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
6 августа текущего года дежурный инспектор видео наблюдения ЦОУ УВД Кокшетау в ходе проверке улиц через камеры наблюдения, заметил мужчину, который оглядываясь по сторонам, быстрыми шагами в час ночи шел по улице областного центра, держа в руках
При проверке у данного гражданина оказались два АКБ-60 (автозеркала) и автомагнитолла. Как выяснилось позже данные предметы автовор, похитил с автомашины Volkswagen Passat, припаркованной в одном из дворов.
Лишь спустя некоторое время в дежурную часть УВД Кокшетау обратился владелец вышеуказанной автомашины с заявлением о совершенной кражи автозеркал и автомагнитолы.
Сумма ущерба составило 100 тыс тенге. По данному факту возбуждено досудебное производство по статье УК РК «Кража».
С начала текущего года с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 72 преступлений. На спецлинию «102» поступило 79688 сообщений различного характера.