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07:05 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске из психоневрологического интерната сбежали двое трудных подростков

В ночь с 5 на 6 августа из красноярского психоневрологического интерната «Подсолнух» ушли 16-летний Андрей Краселев и 14-летний Дмитрий Тюльков.

Источник: НИА Красноярск

Ориентировка на подростков появилась накануне вечером в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Андрею Краселеву на вид 17 лет, рост — 176 см, черные волосы средней длины, темные глаза. Был одет в серую футболку с рисунком на груди в виде круга, темно-синие шорты и шлепки. Как сообщили в комментариях в группе волонтеров, подросток уже не раз уходил из интерната.

Дмитрию Тюлькову на вид 13 лет, рост — 150 см, светлые волосы средней длины, светлые глаза. Был одет в красную футболку, черные спортивные штаны, кеды.

У обоих подростков при себе не было телефонов и документов.

Всех, кто знает о местонахождении пропавших, просят срочно позвонить по номерам: 8 (391) 246−87−64 (полиция); 8−950−996−60−66 (волонтеры).

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