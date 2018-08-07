В Красноярске из психоневрологического интерната сбежали двое трудных подростков
В ночь с 5 на 6 августа из красноярского психоневрологического интерната «Подсолнух» ушли 16-летний Андрей Краселев и 14-летний Дмитрий Тюльков.
В ночь с 5 на 6 августа из красноярского психоневрологического интерната «Подсолнух» ушли 16-летний Андрей Краселев и 14-летний Дмитрий Тюльков.
Ориентировка на подростков появилась накануне вечером в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск».
Андрею Краселеву на вид 17 лет, рост — 176 см, черные волосы средней длины, темные глаза. Был одет в серую футболку с рисунком на груди в виде круга,
Дмитрию Тюлькову на вид 13 лет, рост — 150 см, светлые волосы средней длины, светлые глаза. Был одет в красную футболку, черные спортивные штаны, кеды.
У обоих подростков при себе не было телефонов и документов.
Всех, кто знает о местонахождении пропавших, просят срочно позвонить по номерам: