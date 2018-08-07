В Красноярске из психоневрологического интерната сбежали двое трудных подростков

Андрею Краселеву на вид 17 лет, рост — 176 см, черные волосы средней длины, темные глаза. Был одет в серую футболку с рисунком на груди в виде круга, темно-синие шорты и шлепки. Как сообщили в комментариях в группе волонтеров, подросток уже не раз уходил из интерната.