За дерзкое нападение два жителя Находки надолго сядут в тюрьму

Во Владивостоке вступил в законную силу приговор по делу о дерзком разбойном нападении в посёлке Врангель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Суд Находки признал двух местных жителей виновными в преступлении по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Злоумышленники совершили преступление в начале мая 2017 года в посёлке Врангель. Один из преступников ранее неоднократно судим, в том числе за разбойные нападения.

Фигуранты приехали вместе с потерпевшим на пустырь в районе улицы Первостроителей в посёлке Врангель и напали на него, а также угрожали убить.

В итоге у мужчины забрали мобильный телефон стоимостью выше 20 тысяч рублей, ключи от автомобиля марки Suzuki Grand Vitara (стоимостью 700 тысяч рублей) и брелок от автосигнализации.

Также нападавшие требовали 30 тысяч рублей.

Позже один из фигурантов воспользовался похищенными ключами и угнал машину.

Общая стоимость похищенного превысила 720 тысяч рублей.

У пострадавшего выявили многочисленные телесные повреждения, в том числе в виде закрытой черепно-мозговой травмы, закрытый перелом костей носа и другие.

Суд назначил виновным 8 лет 1 месяц и 7 лет лишения свободы. Фигурант, который неоднократно судим, отправится в исправительную колонию особого режима, а его соучастник в исправительную колонию строгого режима.

Также гражданские иски потерпевшего удовлетворены судом в полном объёме.