За дерзкое нападение два жителя Находки надолго сядут в тюрьму
Злоумышленники избили человека и похитили у него имущество более чем на 700 тысяч.
Злоумышленники избили человека и похитили у него имущество более чем на 700 тысяч.
Во Владивостоке вступил в законную силу приговор по делу о дерзком разбойном нападении в посёлке Врангель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Суд Находки признал двух местных жителей виновными в преступлении по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).
Злоумышленники совершили преступление в начале мая 2017 года в посёлке Врангель. Один из преступников ранее неоднократно судим, в том числе за разбойные нападения.
В итоге у мужчины забрали мобильный телефон стоимостью выше 20 тысяч рублей, ключи от автомобиля марки Suzuki Grand Vitara (стоимостью 700 тысяч рублей) и брелок от автосигнализации.
Также нападавшие требовали 30 тысяч рублей.
Позже один из фигурантов воспользовался похищенными ключами и угнал машину.
Общая стоимость похищенного превысила 720 тысяч рублей.
У пострадавшего выявили многочисленные телесные повреждения, в том числе в виде закрытой
Также гражданские иски потерпевшего удовлетворены судом в полном объёме.
Осуждённые не согласились с приговором городского суда и обжаловали его. Приморский краевой суд оставил приговор без изменения, апелляционные жалобы стороны защиты без удовлетворения. Приговор считается вступившим в законную силу.