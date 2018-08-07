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08:12 (мск), источник: Nur.kz

Избивший инвалида в центре Алматы мужчина признался в содеянном

Инцидент, в котором мужчина напал на 23-летнего Али Андреева в центре южной столицы, корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе ДВД Алматы.

По данному факту ведется досудебное расследование по части первой статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). По сообщению полиции, подозреваемый гражданин С. установлен и уже дал признательные показания.

«Сам Али Андреев еще находится на лечении. Когда его выпишут, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить степень вреда здоровью. К тому же, к материалам дела приобщены записи с видеокамер», — отметили в пресс-службе ДВД города. Остальная информация не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК.

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