Избивший инвалида в центре Алматы мужчина признался в содеянном
Инцидент, в котором мужчина напал на 23-летнего Али Андреева в центре южной столицы, корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в
Инцидент, в котором мужчина напал на 23-летнего Али Андреева в центре южной столицы, корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в
По данному факту ведется досудебное расследование по части первой статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). По сообщению полиции, подозреваемый гражданин С. установлен и уже дал признательные показания.
«Сам Али Андреев еще находится на лечении. Когда его выпишут, будет назначена