Поезд насмерть сбил человека в Хабаровске
Вероятно, мужчина упал под колеса состава.
Вероятно, мужчина упал под колеса состава.
В понедельник у железнодорожной платформы «Швейная фабрика» в Хабаровске под поезд попал мужчина 1969 года рождения. Горожанин погиб на месте, сообщает портал «Губерния».
Тело было найдено спустя некоторое время после трагедии. Похоже, машинист локомотива не заметил, что сбил человека. Не исключено, что пешеход упал под поезд сбоку.
Полицейские установили личность погибшего благодаря мобильному телефону. Аппарат остался цел, и оперативники позвонили по одному из последних набранных номеров. Трубку взял приятель мужчины.
Как выяснилось, погибший был охранником и этим утром должен был выйти на смену. Горожанин имел уголовное прошлое, родных в Хабаровске у него нет. Приятель погибшего признался, что большую часть времени товарищ проводил у него за распитием спиртного.