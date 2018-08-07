Поезд насмерть сбил человека в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В понедельник у железнодорожной платформы «Швейная фабрика» в Хабаровске под поезд попал мужчина 1969 года рождения. Горожанин погиб на месте, сообщает портал «Губерния».

Тело было найдено спустя некоторое время после трагедии. Похоже, машинист локомотива не заметил, что сбил человека. Не исключено, что пешеход упал под поезд сбоку.

Полицейские установили личность погибшего благодаря мобильному телефону. Аппарат остался цел, и оперативники позвонили по одному из последних набранных номеров. Трубку взял приятель мужчины.